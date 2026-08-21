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Bobines pour bambins, Médiathèque Luce Courville, Nantes

vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Bobines pour bambins, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Bobines pour bambins Vendredi 30 octobre, 16h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T16:30:00+01:00 – 2026-10-30T17:30:00+01:00
Fin : 2026-10-30T16:30:00+01:00 – 2026-10-30T17:30:00+01:00

Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque. De 3 à 5 ans

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240415350 »}]
Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque. De 3 à 5 ans

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