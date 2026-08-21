Bobinocinoches – La grande rêvasion, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Bobinocinoches – La grande rêvasion Dimanche 4 octobre, 11h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

En partenariat avec CinéCens

Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux. Un programme où l’imagination donne des ailes !

Dimanche 4 octobre · 11h · durée 45 min · Ormédo · à partir de 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Une projection animée