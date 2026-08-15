Bobinocinoches – La grande rêvasion Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Dimanche 4 octobre · 11h · durée 45 min · Ormédo · à partir de 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 En famille, Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

En partenariat avec CinéCensAvoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux. Un programme où l’imagination donne des ailes !Dimanche 4 octobre · 11h · durée 45 min · Ormédo · à partir de 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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