Bobinocinoches – Pat et Mat en hiver Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
dimanche 13 décembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-13 11:00 – 12:00
Gratuit : oui Dimanche 13 décembre · 11h · durée 40 min · Ormédo · à partir de 3 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99
En partenariat avec CinécensL’hiver arrive. Pat et Mat, fidèles compères, se préparent à traverser cette saison de festivités. Pour affronter le grand froid, ils regorgent d’idées intelligentes, drôles et saugrenues.Toujours aussi inventif, le duo de choc s’attèle à la construction d’une maison en chocolat, d’un sauna, d’une carte postale, de papier cadeau et d’un igloo. Évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu.Dimanche 13 décembre · 11h · durée 40 min · Ormédo · à partir de 3 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60
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