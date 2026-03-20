Bocage, racines du passé, graines d’avenir Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais

Bocage

Bocage, racines du passé, graines d’avenir Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais dimanche 31 mai 2026.

Bocage, racines du passé, graines d’avenir

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

C’est le retour du Pique-nique à la Maison du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. Un évènement festif et nature sur le thème du bocage. Au programme pique-nique, randonnées, conférences, animations et spectacles pour petits et grands. Réservation obligatoire.   .

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30  accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Bocage, racines du passé, graines d’avenir

L’événement Bocage, racines du passé, graines d’avenir Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-03-16 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

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