Bodega Tour Terrasson-Lavilledieu
jeudi 23 juillet 2026 · Terrasson-Lavilledieu
Informations pratiques
Terrasson-Lavilledieu
Bodega Tour
5 Rue Marcel Michel Terrasson-Lavilledieu Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 22:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
A partir de 22h Parc de la Vergne soirée festive . Une soirée conviviale mêlant musique, animation,ambiance feria et esprit de fête populaire.
A partir de 22h Parc de la Vergne soirée festive . Une soirée conviviale mêlant musique, animation,ambiance feria et esprit de fête populaire. .
5 Rue Marcel Michel Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 13 80
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English : Bodega Tour
Starting at 10 p.m. at Parc de la Vergne: a festive evening. A fun-filled evening combining music, entertainment, a feria atmosphere, and the spirit of a popular festival.
L’événement Bodega Tour Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir
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