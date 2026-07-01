Informations pratiques

Terrasson-Lavilledieu

Bodega Tour

5 Rue Marcel Michel Terrasson-Lavilledieu Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 22:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

A partir de 22h Parc de la Vergne soirée festive . Une soirée conviviale mêlant musique, animation,ambiance feria et esprit de fête populaire.

A partir de 22h Parc de la Vergne soirée festive . Une soirée conviviale mêlant musique, animation,ambiance feria et esprit de fête populaire. .

5 Rue Marcel Michel Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 13 80

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English : Bodega Tour

Starting at 10 p.m. at Parc de la Vergne: a festive evening. A fun-filled evening combining music, entertainment, a feria atmosphere, and the spirit of a popular festival.

L’événement Bodega Tour Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir