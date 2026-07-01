Informations pratiques

Terrasson-Lavilledieu

Les jardins en scène

Place de Genouillac Terrasson-Lavilledieu Dordogne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-13

Les jardins en scène, soirée musicales au jardins de l’imaginaire dès 20h en plein air.

– 21 juillet les Dandys Manchots et les chocoplatines (rock-swing.groove et vinyles vintage

– 28 juillet DJ Laurent David et Café Gazoil ( électro et DJ set festif

-13 août DJ silx et Mandrake ( Bass music et live électro-rock) .

Place de Genouillac Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine imaginaire@ville-terrasson.com

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English : Les jardins en scène

L’événement Les jardins en scène Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-07-15 par Vézère Périgord Noir