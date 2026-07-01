Les jardins en scène Terrasson-Lavilledieu
mardi 21 juillet 2026 · Terrasson-Lavilledieu
Informations pratiques
Terrasson-Lavilledieu
Les jardins en scène
Place de Genouillac Terrasson-Lavilledieu Dordogne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-13
Les jardins en scène, soirée musicales au jardins de l’imaginaire dès 20h en plein air.
– 21 juillet les Dandys Manchots et les chocoplatines (rock-swing.groove et vinyles vintage
– 28 juillet DJ Laurent David et Café Gazoil ( électro et DJ set festif
-13 août DJ silx et Mandrake ( Bass music et live électro-rock) .
Place de Genouillac Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine imaginaire@ville-terrasson.com
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English : Les jardins en scène
L’événement Les jardins en scène Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-07-15 par Vézère Périgord Noir
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