Soirée musicale aux Jardins Terrasson-Lavilledieu
mardi 21 juillet 2026 · Terrasson-Lavilledieu
Informations pratiques
Terrasson-Lavilledieu
Soirée musicale aux Jardins
Terrasson-Lavilledieu Dordogne
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21 23:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28
Au théâtre de verdure des Jardins de l’imaginaire. 2 parties d’1h30 Les chocolatines et Dandy’s manchots. Sur réservation uniquement (places limitées) imaginaire@ville-terrasson.com
Au théâtre de verdure des Jardins de l’imaginaire. 2 parties d’1h30 Les chocolatines et Dandy’s manchots. Sur réservation uniquement (places limitées) imaginaire@ville-terrasson.com .
Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 86 82 imaginaire@ville-terrasson.com
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English : Soirée musicale aux Jardins
At the Théâtre de Verdure in the Jardins de l’Imaginaire. Two 1.5-hour performances: *Les Chocolatines* and *Dandy’s Manchots*. By reservation only (limited seating): imaginaire@ville-terrasson.com
L’événement Soirée musicale aux Jardins Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir
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