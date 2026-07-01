Informations pratiques

Terrasson-Lavilledieu

Cuarteto Ventura

Terrasson-Lavilledieu Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Place Bouquier concert de Musique du monde Mexique en partenariat avec le Festival Culture aux Cœurs de Montignac. Cinq Musiciens à cordes venus du Mexique seront accompagnés par Xenia Beltrán au chant pour une balade en musique traditionnelle mexicaine sur le thème “Le tour du monde en 20 chansons”

Place Bouquier concert de Musique du monde Mexique en partenariat avec le Festival Culture aux Cœurs de Montignac. Cinq Musiciens à cordes venus du Mexique seront accompagnés par Xenia Beltrán au chant pour une balade en musique traditionnelle mexicaine sur le thème “Le tour du monde en 20 chansons” .

Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 13 80

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English : Cuarteto Ventura

Place Bouquier: World Music Concert from Mexico, in partnership with the Culture aux Cœurs de Montignac Festival.%A0Five string musicians from Mexico will be joined by Xenia Beltrán on vocals for a journey through traditional Mexican music on the theme “Around the World in 20 Songs.”

L’événement Cuarteto Ventura Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir