Body and clothes painting, Musée Granet, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Body and clothes painting Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Granet Bouches-du-Rhône

Animation gratuite après acquittement du droit d’entrée au musée Granet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’école de maquillage professionnel Sophie Lecomte nous offre un voyage dans le temps en reproduisant le maquillage, la coiffure et les tenues typiques des années 1960

Musée Granet Place Saint-Jean de Malte, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442528832 https://www.museegranet-aixenprovence.fr En bus (depuis La Rotonde) : lignes M1, 3, 5, 6 et 13 (arrêt Gambetta ou Saint-Jean). Parkings : Carnot ou Mignet (ouverts tous les jours). Accès PMR : 18 rue Roux-Alphéran.

L’école de maquillage professionnel Sophie Lecomte nous offre un voyage dans le temps en reproduisant le maquillage, la coiffure et les tenues typiques des années 1960

L’école de maquillage Sophie Lecomte au musée Granet, 2024 © Musée Granet, Aix-en-Provence