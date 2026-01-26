Body Nature Duo visite et soin des mains Body Nature Nueil-les-Aubiers

Body Nature Duo visite et soin des mains

Body Nature 49 route de Saint-Clémentin Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-10-20 2026-10-29

Body Nature vous propose une activité détente au cœur de son Domaine. Venez visiter les coulisses de notre industrie cosmétique, puis profitez de tous les bienfaits de nos produits bio lors d’un atelier soin des mains. Une activité à partager en famille ou entre amis.

Découvrez les coulisses de notre entreprise, accompagné de l’un de nos collaborateurs qui vous dévoilera tout notre savoir-faire, de la fleur au flacon.

À travers un atelier collectif, nous vous apprenons toutes les étapes pour réaliser un soin complet de vos mains. Accordez-vous ce moment de détente avec une mise en pratique pour nettoyer, nourrir, exfolier et délasser vos mains. Un programme tout en douceur pour des mains hydratées et sublimées.

Activité conseillée à partir de 13 ans.

Visite guidée d’1h et atelier soin des mains de 30 minutes. .

Body Nature 49 route de Saint-Clémentin Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 66 18 contact@odyssee-nature.fr

