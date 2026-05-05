Visite de notre atelier de fabrication, L’Atelier d’Elcy, Nueil-les-Aubiers

Visite de notre atelier de fabrication 18 et 19 septembre L’Atelier d’Elcy Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Une visite qui émerveillera petits et grands !

L’Atelier d’Elcy 14 Place Pierre Garnier 795 Nueil les aubiers Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0749971407 http://www.atelierelcy.com https://www.instagram.com/atelierelcy;https://www.facebook.com/atelierelcy Poussez la porte de notre atelier-boutique et plongez dans notre univers.

C’est l’occasion de découvrir l’artisanat de la gravure et de la découpe du bois au laser, d’explorer les coulisses de la création d’objets personnalisés, qu’il s’agisse de décoration, de jeux, de cadeaux ou de signalétique.

Vous pourrez également rencontrer notre équipe et comprendre chaque étape de fabrication, avant, peut-être, de repartir avec des idées ou des objets uniques, faits main et porteurs de sens.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Eloïse Bourasseau