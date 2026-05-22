Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs Nueil-les-Aubiers
Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs Nueil-les-Aubiers jeudi 9 juillet 2026.
Nueil-les-Aubiers
Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs
Val de Scie Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:15:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Pars sur les traces du professeur La Binocle, célèbre naturaliste ayant étudié de nombreux insectes du bocage. À travers ce rallye nature, découvre anecdotes, pouvoirs et secrets du monde des minuscules… et perce les mystères du professeur !
À partir de 6 ans, sur réservation. .
Val de Scie Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr
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English : Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs
L’événement Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Bocage Bressuirais
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