Nueil-les-Aubiers

Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs

Val de Scie Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:15:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Pars sur les traces du professeur La Binocle, célèbre naturaliste ayant étudié de nombreux insectes du bocage. À travers ce rallye nature, découvre anecdotes, pouvoirs et secrets du monde des minuscules… et perce les mystères du professeur !

À partir de 6 ans, sur réservation. .

Val de Scie Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

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English : Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs

L’événement Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Bocage Bressuirais