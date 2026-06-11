Fête de la volaille Espace Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers dimanche 19 juillet 2026.

Nueil-les-Aubiers

Fête de la volaille

Espace Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Fête de la volaille, avec randonnée pédestre, vide-grenier, balade moto, concours de pétanque et repas. .

Espace Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 09

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English : Fête de la volaille

L’événement Fête de la volaille Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais