Fête de la volaille Espace Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers
Fête de la volaille Espace Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers dimanche 19 juillet 2026.
Nueil-les-Aubiers
Fête de la volaille
Espace Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Fête de la volaille, avec randonnée pédestre, vide-grenier, balade moto, concours de pétanque et repas. .
Espace Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 09
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English : Fête de la volaille
L’événement Fête de la volaille Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais
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