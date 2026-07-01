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Les EstiVALes de SCIE Trottinette électrique tout-terrain Val de Scie Nueil-les-Aubiers

mercredi 15 juillet 2026 · Val de Scie · Nueil-les-Aubiers

Les EstiVALes de SCIE Trottinette électrique tout-terrain Val de Scie Nueil-les-Aubiers

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Val de Scie
Adresse
Avenue Saint-Hubert
Ville
79250 Nueil-les-Aubiers
Département
Deux-Sèvres
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Nueil-les-Aubiers

Les EstiVALes de SCIE Trottinette électrique tout-terrain

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 21:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16

2 sessions d’ 1 h 30 dans les chemins en trottinette électrique, pour les adultes et ados de plus de 14 ans.
Sur réservation via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers.   .

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65  secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr

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English : Les EstiVALes de SCIE Trottinette électrique tout-terrain

L’événement Les EstiVALes de SCIE Trottinette électrique tout-terrain Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais

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