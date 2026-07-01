Les EstiVALes de SCIE Trottinette électrique tout-terrain Val de Scie Nueil-les-Aubiers
mercredi 15 juillet 2026 · Val de Scie · Nueil-les-Aubiers
Informations pratiques
Nueil-les-Aubiers
Les EstiVALes de SCIE Trottinette électrique tout-terrain
Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 21:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16
2 sessions d’ 1 h 30 dans les chemins en trottinette électrique, pour les adultes et ados de plus de 14 ans.
Sur réservation via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .
Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr
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English : Les EstiVALes de SCIE Trottinette électrique tout-terrain
L’événement Les EstiVALes de SCIE Trottinette électrique tout-terrain Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais
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