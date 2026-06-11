La Guinguette Le Clos des Erables Nueil-les-Aubiers
La Guinguette Le Clos des Erables Nueil-les-Aubiers vendredi 10 juillet 2026.
Nueil-les-Aubiers
La Guinguette
Le Clos des Erables D33 Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le Centre Socio-Culturel de Nueil-Les-Aubiers vous propose sa Guinguette .
Entre sieste musicale, spectacles, Piano-Bar, ludothèque et le DJ PHC… dans une ambiance conviviale et festive, vous pourrez profiter de la buvette et de la restauration pour passer un bon moment entre amis ou en famille, en ce début d’été. .
Le Clos des Erables D33 Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 42 10 accueil@cscnla.fr
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English : La Guinguette
L’événement La Guinguette Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais
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