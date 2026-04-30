Motocross semi-nocturne Circuit Jean Pineau Nueil-les-Aubiers

Nueil-les-Aubiers

Motocross semi-nocturne

Circuit Jean Pineau Chemin du Passerin Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 13:30:00

fin : 2026-07-11 00:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Motocross semi-nocturne Ufolep Poitou-Charentes, plus de 150 pilotes, catégories trophée 125, éducatifs, open.

Buvette et restauration sur place. .

Circuit Jean Pineau Chemin du Passerin Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 16 26 64 motoclubmcna@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Motocross semi-nocturne

L’événement Motocross semi-nocturne Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais