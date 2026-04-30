Motocross semi-nocturne Circuit Jean Pineau Nueil-les-Aubiers
Motocross semi-nocturne Circuit Jean Pineau Nueil-les-Aubiers samedi 11 juillet 2026.
Nueil-les-Aubiers
Motocross semi-nocturne
Circuit Jean Pineau Chemin du Passerin Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 13:30:00
fin : 2026-07-11 00:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Motocross semi-nocturne Ufolep Poitou-Charentes, plus de 150 pilotes, catégories trophée 125, éducatifs, open.
Buvette et restauration sur place. .
Circuit Jean Pineau Chemin du Passerin Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 16 26 64 motoclubmcna@gmail.com
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English : Motocross semi-nocturne
L’événement Motocross semi-nocturne Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais
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