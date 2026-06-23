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Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs Nueil-les-Aubiers

jeudi 9 juillet 2026 · Nueil-les-Aubiers

Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs Nueil-les-Aubiers

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
11:15:00
Adresse
Val de Scie
Ville
79250 Nueil-les-Aubiers
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Nueil-les-Aubiers

Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs

Val de Scie Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:15:00
fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Pars sur les traces du professeur La Binocle, célèbre naturaliste ayant étudié de nombreux insectes du bocage. À travers ce rallye nature, découvre anecdotes, pouvoirs et secrets du monde des minuscules… et perce les mystères du professeur !
À partir de 6 ans, sur réservation.   .

Val de Scie Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06  bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

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English : Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs

L’événement Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Bocage Bressuirais

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