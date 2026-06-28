Les Estivales de Scie Structures gonflables, jeux en bois et terrains de sable Parc du Val de Scie Nueil-les-Aubiers
Les Estivales de Scie Structures gonflables, jeux en bois et terrains de sable Parc du Val de Scie Nueil-les-Aubiers mercredi 1 juillet 2026.
Nueil-les-Aubiers
Les Estivales de Scie Structures gonflables, jeux en bois et terrains de sable
Parc du Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-27
Les enfants peuvent profiter de six structures gonflables (accessible de 18 mois à 12 ans).
En famille, profitez des jeux en bois mis à disposition par la ludothèque Terre de Jeux de Nueil-Les-Aubiers.
Un terrain de beach volley, un de 3 x 3 basket et un terrain multisports sur sable sont accessibles pour les petits et les plus grands.
Pour toutes ces activités, les enfants sont sous la responsabilité de leur accompagnant (majeur). .
Parc du Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr
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English : Les Estivales de Scie Structures gonflables, jeux en bois et terrains de sable
L’événement Les Estivales de Scie Structures gonflables, jeux en bois et terrains de sable Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Bocage Bressuirais
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