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Les Estivales de Scie Tyrolienne dans les arbres Val de Scie Nueil-les-Aubiers

lundi 20 juillet 2026 · Val de Scie · Nueil-les-Aubiers

Les Estivales de Scie Tyrolienne dans les arbres Val de Scie Nueil-les-Aubiers

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Val de Scie
Adresse
Avenue Saint-Hubert
Ville
79250 Nueil-les-Aubiers
Département
Deux-Sèvres
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Nueil-les-Aubiers

Les Estivales de Scie Tyrolienne dans les arbres

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 13:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Session d’une heure de tyrolienne dans les arbres, pour les enfants de 6 à 12 ans.
Les matinales sportives sont payantes et sur inscription via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers.   .

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65  secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr

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English : Les Estivales de Scie Tyrolienne dans les arbres

L’événement Les Estivales de Scie Tyrolienne dans les arbres Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Bocage Bressuirais

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