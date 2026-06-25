Les Estivales de Scie Course d’orientation Val de Scie Nueil-les-Aubiers

Informations pratiques

Nueil-les-Aubiers

Les Estivales de Scie Course d’orientation

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Session de deux heures de course d’orientation, pour les enfants de 6 à 12 ans.

Inscription via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr

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English : Les Estivales de Scie Course d’orientation

L’événement Les Estivales de Scie Course d’orientation Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Bocage Bressuirais