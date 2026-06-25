Les Estivales de Scie Sport nature Val de Scie Nueil-les-Aubiers lundi 20 juillet 2026.

Nueil-les-Aubiers

Les Estivales de Scie Sport nature

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 16:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Sport nature, pour les enfants de 5 à 14 ans, avec biathlon à vélo, randonnée VTT, grands jeux en bois, bike park et disc golf. Prévoir son vélo et son casque (obligatoire).

Les rendez-vous sportifs sont sur inscription via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr

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English : Les Estivales de Scie Sport nature

L’événement Les Estivales de Scie Sport nature Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Bocage Bressuirais