Les Estivales de Scie Balade en poney Val de Scie Nueil-les-Aubiers mercredi 29 juillet 2026.

Nueil-les-Aubiers

Les Estivales de Scie Balade en poney

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 13:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-07-31

Session d’une heure de balade en poney, pour les enfants de 3 à 6 ans, le mercredi 29/07 et pour les enfants de 7 à 10 ans, le vendredi 31 juillet.

Les matinales sont payantes et sur inscription via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr

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English : Les Estivales de Scie Balade en poney

L’événement Les Estivales de Scie Balade en poney Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Bocage Bressuirais