Les Estivales de Scie Balade en poney Val de Scie Nueil-les-Aubiers
Les Estivales de Scie Balade en poney Val de Scie Nueil-les-Aubiers mercredi 29 juillet 2026.
Nueil-les-Aubiers
Les Estivales de Scie Balade en poney
Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 13:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-07-31
Session d’une heure de balade en poney, pour les enfants de 3 à 6 ans, le mercredi 29/07 et pour les enfants de 7 à 10 ans, le vendredi 31 juillet.
Les matinales sont payantes et sur inscription via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .
Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr
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English : Les Estivales de Scie Balade en poney
L’événement Les Estivales de Scie Balade en poney Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Bocage Bressuirais
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