Les EstiVALes de SCIE Cyclo-ciné Val de Scie Nueil-les-Aubiers

Informations pratiques

Nueil-les-Aubiers

Les EstiVALes de SCIE Cyclo-ciné

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 19:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Pas besoin de transat, ni de plaid pour cette séance, juste de bons mollets et de la bonne humeur !

Au départ du Cadre Vert, partez en balade à vélo sur la Vélidéale en direction du Fauteuil Rouge à Bressuire pour une séance de cinéma familiale.

Retour bucolique vers Nueil-Les-Aubiers, collation à l’arrivée.

En partenariat avec le Fauteuil Rouge et l’association Allonzavélo.

Prévoir son vélo en bon état, son casque et son gilet jaune (équipements obligatoires).

À partir de 8 ans.

Sur inscription via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr

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English : Les EstiVALes de SCIE Cyclo-ciné

L’événement Les EstiVALes de SCIE Cyclo-ciné Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Bocage Bressuirais