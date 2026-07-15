Les EstiVALes de SCIE Cyclo-ciné Val de Scie Nueil-les-Aubiers
mercredi 22 juillet 2026 · Val de Scie · Nueil-les-Aubiers
Informations pratiques
Nueil-les-Aubiers
Les EstiVALes de SCIE Cyclo-ciné
Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 19:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Pas besoin de transat, ni de plaid pour cette séance, juste de bons mollets et de la bonne humeur !
Au départ du Cadre Vert, partez en balade à vélo sur la Vélidéale en direction du Fauteuil Rouge à Bressuire pour une séance de cinéma familiale.
Retour bucolique vers Nueil-Les-Aubiers, collation à l’arrivée.
En partenariat avec le Fauteuil Rouge et l’association Allonzavélo.
Prévoir son vélo en bon état, son casque et son gilet jaune (équipements obligatoires).
À partir de 8 ans.
Sur inscription via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .
Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr
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English : Les EstiVALes de SCIE Cyclo-ciné
L’événement Les EstiVALes de SCIE Cyclo-ciné Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Bocage Bressuirais
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