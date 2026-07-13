Informations pratiques

Nueil-les-Aubiers

Les EstiVALes de SCIE Bivouac dans les arbres et nuitée en hamac

Le Cadre Vert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Profitez de la séance de cinéma plein air pour en prendre plein les yeux et tutoyer les étoiles.

Vivez l’expérience d’une séance de cinéma en altitude, suspendu à plusieurs mètres au dessus du sol…

À l’issue de la projection, installez vous dans vos hamacs et endormez-vous à la belle étoile, parmi les oiseaux, les écureuils et les petits lapins pour une expérience incroyable.

Totalement sécurisée et encadrée, cette activité mettra vos cinq sens en éveil le temps d’une nuit «magique» et d’un petit déjeuner frugal.

À partir de 10 ans.

Sur inscription via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .

Le Cadre Vert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les EstiVALes de SCIE Bivouac dans les arbres et nuitée en hamac

L’événement Les EstiVALes de SCIE Bivouac dans les arbres et nuitée en hamac Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais