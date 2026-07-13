Les EstiVALes de SCIE Course d’orientation Val de Scie Nueil-les-Aubiers
mardi 28 juillet 2026 · Val de Scie · Nueil-les-Aubiers
Informations pratiques
Nueil-les-Aubiers
Les EstiVALes de SCIE Course d’orientation
Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28 21:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Course d’orientation, pour les plus de 12 ans et adultes.
Inscription via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .
Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr
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English : Les EstiVALes de SCIE Course d’orientation
L’événement Les EstiVALes de SCIE Course d’orientation Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais
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