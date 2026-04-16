Rendez-vous aux Jardins Parc et jardins du château de Tournelay D33 Nueil-les-Aubiers

Nueil-les-Aubiers

Rendez-vous aux Jardins Parc et jardins du château de Tournelay

D33 Château de Tournelay Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez découvrir le domaine de Tournelay. Suivez à votre rythme le parcours du visiteur… Les propriétaires seront là pour vous accueillir et répondre à vos questions.

Parcours-découverte en passant par le potager…

Au domaine de Tournelay, vous verrez des poules qui pondent dans leurs nichoirs, des chiens qui aboient en attendant leur soupe, des tomates qui mûrissent sous les serres, des pommiers en espalier qui produisent pour l’hiver, des roses pour les bouquets, des courges, des herbes aromatiques pour les remèdes de grand-mère et même une éolienne pour pomper l’eau ! Voilà un témoignage unique sur la vie des domaines d’autrefois qui fonctionnaient en parfaite autonomie. Aujourd’hui, cet écosystème apparaît singulièrement précurseur à l’heure des circuits courts, des cultures raisonnées et des énergies renouvelables.

Promenade libre dans un parc de 30 hectares. .

D33 Château de Tournelay Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 61 13 tournelay@orange.fr

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English : Rendez-vous aux Jardins Parc et jardins du château de Tournelay

L’événement Rendez-vous aux Jardins Parc et jardins du château de Tournelay Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais