Banda Fiesta Espace Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers
Banda Fiesta Espace Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers samedi 23 mai 2026.
Nueil-les-Aubiers
Banda Fiesta
Espace Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-24 02:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Tous en rouge et blanc pour la Banda Fiesta de Nueil les Aubiers.
-Soirées animées avec repas en salle le samedi soir et dimanche soir sur réservation.
-Soirées Bodega sous chapiteau le samedi soir et dimanche soir à partir de 18 h.
-Dimanche familial, festif et animé à La Halle, entrée gratuite.
Réservation sur Helloasso.com. .
Espace Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine combandafiesta@gmail.com
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English : Banda Fiesta
L’événement Banda Fiesta Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bocage Bressuirais
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