Nueil-les-Aubiers

Banda Fiesta

Espace Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-24 02:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Tous en rouge et blanc pour la Banda Fiesta de Nueil les Aubiers.

-Soirées animées avec repas en salle le samedi soir et dimanche soir sur réservation.

-Soirées Bodega sous chapiteau le samedi soir et dimanche soir à partir de 18 h.

-Dimanche familial, festif et animé à La Halle, entrée gratuite.

Réservation sur Helloasso.com. .

Espace Belle Arrivée 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine combandafiesta@gmail.com

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English : Banda Fiesta

L’événement Banda Fiesta Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bocage Bressuirais