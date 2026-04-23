Randonnée gourmande semi-nocturne Nueil-les-Aubiers
Randonnée gourmande semi-nocturne Nueil-les-Aubiers samedi 30 mai 2026.
Nueil-les-Aubiers
Randonnée gourmande semi-nocturne
Halles Joséphine Baker Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:30:00
fin : 2026-05-30 19:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Randonnée gourmande semi nocturne organisée par le comité des fêtes de Nueil-Les-Aubiers.
Parcours d’environ 13 kms, repas au fur et à mesure du parcours comprenant l’apéro, l’entrée, le plat de résistance et le dessert.
Animations sur le parcours.
Gilet et lampe obligatoires. .
Halles Joséphine Baker Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 63 43 09 comitedesfetesnla@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée gourmande semi-nocturne
L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Nueil-les-Aubiers (Deux-Sèvres)
- Lecture pour les tout-petits Bibliothèque Nueil-les-Aubiers 30 avril 2026
- La Vélidéale Nueil-Les-Aubiers à Mauléon Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres 1 mai 2026
- BIKE PARK Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Banda Fiesta Espace Belle Arrivée Nueil-les-Aubiers 23 mai 2026
- Découverte du parc et des jardins du château de Tournelay, Parc et jardins du château de Tournelay, Nueil-les-Aubiers 7 juin 2026