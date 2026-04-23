Nueil-les-Aubiers

Randonnée gourmande semi-nocturne

Halles Joséphine Baker Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30 19:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Randonnée gourmande semi nocturne organisée par le comité des fêtes de Nueil-Les-Aubiers.

Parcours d’environ 13 kms, repas au fur et à mesure du parcours comprenant l’apéro, l’entrée, le plat de résistance et le dessert.

Animations sur le parcours.

Gilet et lampe obligatoires. .

Halles Joséphine Baker Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 63 43 09 comitedesfetesnla@gmail.com

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English : Randonnée gourmande semi-nocturne

L’événement Randonnée gourmande semi-nocturne Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Bocage Bressuirais