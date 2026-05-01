Nueil-les-Aubiers

Randonnée pédestre

La halle Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 10:00:00

Date(s) :

2026-05-24

En collaboration avec la Banda fiesta, l’association NLA Rando organise une randonnée avec plusieurs circuits de 7, 10 et 15 km.

Exceptionnellement, les 3 parcours passent dans l’enceinte du château de Tournelay.

Apéritif offert, buvette, restauration et musique festive vous attendent à l’arrivée.

Inscription sur place. .

La halle Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 70 54 nla-rando@mailo.com

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Bocage Bressuirais