Randonnée pédestre Nueil-les-Aubiers
Randonnée pédestre Nueil-les-Aubiers dimanche 24 mai 2026.
Nueil-les-Aubiers
Randonnée pédestre
La halle Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 10:00:00
Date(s) :
2026-05-24
En collaboration avec la Banda fiesta, l’association NLA Rando organise une randonnée avec plusieurs circuits de 7, 10 et 15 km.
Exceptionnellement, les 3 parcours passent dans l’enceinte du château de Tournelay.
Apéritif offert, buvette, restauration et musique festive vous attendent à l’arrivée.
Inscription sur place. .
La halle Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 70 54 nla-rando@mailo.com
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Bocage Bressuirais
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