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Randonnée pédestre Nueil-les-Aubiers

Randonnée pédestre Nueil-les-Aubiers

Randonnée pédestre Nueil-les-Aubiers dimanche 24 mai 2026.

Adresse : La halle

Ville : 79250 Nueil-les-Aubiers

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Nueil-les-Aubiers

Randonnée pédestre

La halle Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 10:00:00

Date(s) :
2026-05-24

En collaboration avec la Banda fiesta, l’association NLA Rando organise une randonnée avec plusieurs circuits de 7, 10 et 15 km.
Exceptionnellement, les 3 parcours passent dans l’enceinte du château de Tournelay.
Apéritif offert, buvette, restauration et musique festive vous attendent à l’arrivée.
Inscription sur place.   .

La halle Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 70 54  nla-rando@mailo.com

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Bocage Bressuirais

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