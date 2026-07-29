Rando Val de Scie Nueil-les-Aubiers
dimanche 13 septembre 2026 · Nueil-les-Aubiers
Informations pratiques
Nueil-les-Aubiers
Rando Val de Scie
Halle Joséphine Baker Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Randonné organisée par l’association Cyclo-VTT Nueil-Les-Aubiers.
Marche: de 10 à 21 km.
VTT: de 29 à 63 km.
Trail: de 10 à 21 km.
Route: de 55 à 80 km. .
Halle Joséphine Baker Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 94 68 02 cyclovttnla@gmail.com
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English : Rando Val de Scie
L’événement Rando Val de Scie Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Bocage Bressuirais