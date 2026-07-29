Informations pratiques

Nueil-les-Aubiers

Rando Val de Scie

Halle Joséphine Baker Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Randonné organisée par l’association Cyclo-VTT Nueil-Les-Aubiers.

Marche: de 10 à 21 km.

VTT: de 29 à 63 km.

Trail: de 10 à 21 km.

Route: de 55 à 80 km. .

Halle Joséphine Baker Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 94 68 02 cyclovttnla@gmail.com

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English : Rando Val de Scie

L’événement Rando Val de Scie Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Bocage Bressuirais