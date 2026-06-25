Visites Estivales 2026 Orientation, nature et patrimoine Nueil-les-Aubiers Rue du Val de Scie Nueil-les-Aubiers

Nueil-les-Aubiers

Visites Estivales 2026 Orientation, nature et patrimoine Nueil-les-Aubiers

Rue du Val de Scie Parc du Val de Scie Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Découvrez de façon ludique et décalée le patrimoine de la commune et l’environnement naturel du Val de Scie en s’appuyant sur le concept du parcours permanent d’orientation.

Seul, en groupe ou en famille… Petit ou grand, jeune ou moins jeune…

En marchant, en trottant, en parlant…

Partez à la recherche des balises sacrées à l’aide d’une carte et/ou avec l’aide de notre animateur d’un soir.

Et pour agrémenter le tout, répondez à des questions originales et testez notre quizz nature et patrimoine spécialement préparé pour vous !

Cette animation est l’occasion idéale pour apprendre à vous repérer dans l’espace, observer votre environnement et développer votre sens de l’orientation tout en vous amusant, et se terminera par le verre de l’amitié.

Sur réservation auprès de l’ Office de Tourisme. .

Rue du Val de Scie Parc du Val de Scie Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com

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English : Visites Estivales 2026 Orientation, nature et patrimoine Nueil-les-Aubiers

L’événement Visites Estivales 2026 Orientation, nature et patrimoine Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Bocage Bressuirais