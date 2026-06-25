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Les Estivales de Scie Sport Co’ Val de Scie Nueil-les-Aubiers

Les Estivales de Scie Sport Co’ Val de Scie Nueil-les-Aubiers

Les Estivales de Scie Sport Co’ Val de Scie Nueil-les-Aubiers lundi 24 août 2026.

Lieu
Val de Scie
Adresse
Avenue Saint-Hubert
Ville
79250 Nueil-les-Aubiers
Département
Deux-Sèvres
Début
lundi 24 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit

Nueil-les-Aubiers

Les Estivales de Scie Sport Co’

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Sport Co’, pour les enfants de 5 à 8 ans, de 10 h à 12 h, et pour les enfants de 9 à 12 ans, de 14 h à 16 h, avec disc golf, bike park ( prévoir son vélo et son casque), grands jeux en bois, course d’orientation et tir à l’arc.
Les rendez-vous sportifs sont sur inscription via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers.   .

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65  secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr

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English : Les Estivales de Scie Sport Co’

L’événement Les Estivales de Scie Sport Co’ Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Bocage Bressuirais

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