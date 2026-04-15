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Boehli – La Fabrique à Bretzels, Boehli, Gundershoffen

Boehli – La Fabrique à Bretzels, Boehli, Gundershoffen

Boehli – La Fabrique à Bretzels, Boehli, Gundershoffen vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Boehli

Adresse : 14 rue des Genêts 67110 Gundershoffen

Ville : 67110 Gundershoffen

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Boehli – La Fabrique à Bretzels 5 – 7 juin Boehli Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La Fabrique à Bretzels est le 1er espace de visites entièrement dédié à la Bretzel en Alsace. Venez découvrir tous les secrets de la recette de ce célèbre gâteau apéro alsacien ! Observez toutes les étapes de fabrication des bretzels Boehli, de la préparation de la pâte jusqu’au sachet de bretzels prêtes à être mangées ! La bretzel n’aura plus aucun secret pour vous !

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Quelle que soit la météo, soleil, vent ou pluie, c’est toujours l’heure de l’apéro avec les Bretzels Boehli !

DR

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