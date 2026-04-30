Gundershoffen

Lecture Raconte-moi une histoire

40 Grand’Rue Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07

Venez découvrir l’histoire du jour en compagnie de la bibliothécaire et profitez d’un petit goûter en toute convivialité.

Les enfants l’attendent avec impatience (et ils ont bien raison !). Les séances de raconte-moi une histoire (lecture par notre bibliothécaire aux enfants de plus de deux ans) ont lieu le premier samedi de chaque mois. Et comme toujours, un goûter sera offert à l’issu des lectures ! 0 .

40 Grand’Rue Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 96 72 bibliotheque@gundershoffen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the story of the day in the company of the librarian, and enjoy a light snack.

L’événement Lecture Raconte-moi une histoire Gundershoffen a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte