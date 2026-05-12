Boeuf de la Vache qui siffle Nautic Bar Moëlan-sur-Mer
Boeuf de la Vache qui siffle Nautic Bar Moëlan-sur-Mer vendredi 7 août 2026.
Moëlan-sur-Mer
Boeuf de la Vache qui siffle
Nautic Bar 34 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Retrouvez-nous sur le port de Brigneau pour des soirées musicales conviviales autour du Bœuf de la Vache Qui Siffle.
Apportez vos instruments, votre voix et votre bonne humeur ! Des carnets de chants avec paroles et accords sont mis à disposition pour chanter et jouer ensemble, en toute simplicité.
Vendredi 29 mai, Samedi 11 juillet, vendredi 7 aout au Nautic Bar.
Dimanche 23 Aout au Penn Sardines. .
Nautic Bar 34 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English : Boeuf de la Vache qui siffle
L’événement Boeuf de la Vache qui siffle Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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