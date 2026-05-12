Boeuf de la Vache qui siffle Nautic Bar Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Boeuf de la Vache qui siffle

Nautic Bar 34 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Retrouvez-nous sur le port de Brigneau pour des soirées musicales conviviales autour du Bœuf de la Vache Qui Siffle.

Apportez vos instruments, votre voix et votre bonne humeur ! Des carnets de chants avec paroles et accords sont mis à disposition pour chanter et jouer ensemble, en toute simplicité.

Vendredi 29 mai, Samedi 11 juillet, vendredi 7 aout au Nautic Bar.

Dimanche 23 Aout au Penn Sardines. .

Nautic Bar 34 Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English : Boeuf de la Vache qui siffle

L’événement Boeuf de la Vache qui siffle Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS