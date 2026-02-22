Boeuf Nathalie Roye Quartet avenue du 43 eme Régiment Caen

Boeuf Nathalie Roye Quartet

avenue du 43 eme Régiment Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Un petit boeuf des familles, avec une place de choix pour les chanteuses/eurs !

C’est pas beau la vie sous La Yourte?

Un petit boeuf des familles, avec une place de choix pour les chanteuses/eurs !

C’est pas beau la vie sous La Yourte? .

avenue du 43 eme Régiment Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boeuf Nathalie Roye Quartet

A little family jam, with a special place for the singers!

Ain’t life great under the Yurt?

L’événement Boeuf Nathalie Roye Quartet Caen a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Caen la Mer