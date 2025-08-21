BOITACLOUS LES CHEVALIERS DU FIEL VACANCES À DUBAI PALAIS DES CONGRÈS Perpignan
BOITACLOUS LES CHEVALIERS DU FIEL VACANCES À DUBAI PALAIS DES CONGRÈS Perpignan jeudi 12 mars 2026.
PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 35.2 – 35.2 – 59.2
Début : 2026-03-12 20:29:00
fin : 2026-03-12
2026-03-12
LES CHEVALIERS DU FIEL Vacances à Dubai
Décollage comique sans escale
S’il y a bien un endroit où le bling-bling rencontre le sable chaud, c’est Dubaï ! La ville où même les chameaux portent des lunettes de soleil et où les influenceurs pullulent …
LES CHEVALIERS DU FIEL Holidays in Dubai
Non-stop comic take-off
If there’s one place where bling meets hot sand, it’s Dubai! The city where even camels wear sunglasses and where influencers abound …
LES CHEVALALIERS DU FIEL Urlaub in Dubai
Komischer Abflug ohne Zwischenstopp
Wenn es einen Ort gibt, an dem Bling-Bling auf heißen Sand trifft, dann ist es Dubai! Die Stadt, in der sogar die Kamele Sonnenbrillen tragen und in der es von Influencern nur so wimmelt …
LES CHEVALIERS DU FIEL Vacanze a Dubai
Decollo comico senza scalo
Se c’è un posto dove il bling incontra la sabbia calda, quello è Dubai! La città dove anche i cammelli indossano occhiali da sole e dove gli influencer abbondano …
LES CHEVALIERS DU FIEL Vacaciones en Dubai
Cómico despegue sin escalas
Si hay un lugar donde la ostentación se une a la arena caliente, ése es Dubai La ciudad donde hasta los camellos llevan gafas de sol y donde abundan los influencers …
