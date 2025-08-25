BOITACLOUS L’HEURE DES ASSASSINS Place Armand Lanoux Perpignan
BOITACLOUS L’HEURE DES ASSASSINS Place Armand Lanoux Perpignan mercredi 20 mai 2026.
BOITACLOUS L’HEURE DES ASSASSINS
Place Armand Lanoux Palais des congrès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 36 – 36 – 43
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:29:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
.
Place Armand Lanoux Palais des congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
German :
? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
Italiano :
? Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet
Espanol :
? Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet
L’événement BOITACLOUS L’HEURE DES ASSASSINS Perpignan a été mis à jour le 2025-08-25 par PERPIGNAN TOURISME