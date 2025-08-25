BOITACLOUS L’HEURE DES ASSASSINS Place Armand Lanoux Perpignan

BOITACLOUS L’HEURE DES ASSASSINS

BOITACLOUS L’HEURE DES ASSASSINS Place Armand Lanoux Perpignan mercredi 20 mai 2026.

BOITACLOUS L’HEURE DES ASSASSINS

Place Armand Lanoux Palais des congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 36 – 36 – 43

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:29:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
  .

Place Armand Lanoux Palais des congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

German :

? Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

Italiano :

? Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet

Espanol :

? Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet

L’événement BOITACLOUS L’HEURE DES ASSASSINS Perpignan a été mis à jour le 2025-08-25 par PERPIGNAN TOURISME