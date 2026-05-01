BANCAL CHERI + HENRY & DIMI DERO ElMediator Perpignan
BANCAL CHERI + HENRY & DIMI DERO ElMediator Perpignan jeudi 21 mai 2026.
Perpignan
BANCAL CHERI + HENRY & DIMI DERO
ElMediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 2 – 2 – 2
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
A la salle de concert ElMediator
.
ElMediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the ElMediator concert hall
L’événement BANCAL CHERI + HENRY & DIMI DERO Perpignan a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT66
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