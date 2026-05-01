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BANCAL CHERI + HENRY & DIMI DERO ElMediator Perpignan

BANCAL CHERI + HENRY & DIMI DERO ElMediator Perpignan

BANCAL CHERI + HENRY & DIMI DERO ElMediator Perpignan jeudi 21 mai 2026.

Lieu : ElMediator

Adresse : Avenue Maréchal Leclerc

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

BANCAL CHERI + HENRY & DIMI DERO

ElMediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 2

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

A la salle de concert ElMediator
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ElMediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the ElMediator concert hall

L’événement BANCAL CHERI + HENRY & DIMI DERO Perpignan a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT66

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