Boîtes à mélodies, Grand Théâtre – Foyer rouge, Bordeaux

Informations pratiques

Boîtes à mélodies 20 et 21 mars 2027 Grand Théâtre – Foyer rouge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-20T11:00:00+01:00 – 2027-03-20T11:40:00+01:00

Fin : 2027-03-21T16:00:00+01:00 – 2027-03-21T16:40:00+01:00

Famille | Concert à partir de 6 mois

Pour faire découvrir les sonorités de la musique, la compagnie Les Caprices de Marianne a imaginé de drôles de boîtes à manipuler par les tout‑petits en atelier. À la fin de cette exploration, un concert réunira les trois familles d’instruments présentés, pour les entendre chanter ensemble et découvrir les mille couleurs de la musique !

Autour du spectacle

Ateliers Boîtes à gazouillis :

En lien avec le spectacle Boîtes à mélodies, la compagnie Les Caprices de Marianne a imaginé un atelier pour les bébés : des boîtes à gazouillis avec un musicien pour accompagner les tout-petits dans leur exploration ! Chaque jour, la couleur des boîtes ainsi que le musicien changent, rendant chaque atelier unique !

Dimanche 13 décembre à 10 h, 11 h 15 et 15 h 30

Boîte bleue avec Salomé Mokdad, harpe et Margot Didierjean, narration

Dimanche 24 janvier à 10 h, 11 h 15 et 15 h 30

Boîte jaune, avec Marianne Muglioni, violoncelle et Margot Didierjean, narration

Dimanche 14 mars à 10 h, 11 h 15 et 15 h 30

Boîte rouge, avec Vincent Darribère, clarinette et Margot Didierjean, narration

Priorité de réservation pour les personnes munies d’un billet pour le spectacle Boîtes à mélodies

En savoir plus

Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701252-boites-a-melodies »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-boites-melodies-87431 »}]

Les Caprices de Marianne Famille