BOL D’AIR Base de canoë Saint-Victurnien

Saint-Victurnien

BOL D’AIR

Base de canoë 13 Route d’Aixe Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 14:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Vivez une aventure sportive et conviviale au cœur de la nature avec ce raid accessible à tous les niveaux. En duo, relevez le défi à travers 3 parcours adaptés à vos envies et à votre énergie. Le Bol d’Air séduira les plus aguerris avec un enchaînement dynamique de course à pied, canoë et VTT. Le Mini Bol d’Air propose une version plus accessible, idéale pour partager un moment sportif tout en se dépassant. Enfin, le Bol découverte invite petits et grands à vivre une première expérience ludique et complice en équipe. Toutes les informations pratiques et modalités d’inscription sont disponibles en ligne. Préparez-vous à relever le défi !

Bol d’Air équipe de 2 à partir de 16 ans 9kms CAP + 8kms Canoë + 25kms VTT Mini Bol d’Air équipe de 2 à partir de 14 ans 9kms CAP + 8kms Canoë + 13kms VTT Bol découverte équipe de 2 composée d’1 adulte et d’1 jeune de 10 à 13 ans 3.5kms. .

Base de canoë 13 Route d’Aixe Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 54 39 37 ckcstvic@gmail.com

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English : BOL D’AIR

L’événement BOL D’AIR Saint-Victurnien a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin