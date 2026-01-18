Course nature Base de loisirs Saint-Victurnien

Course nature

Base de loisirs 13 Route d’Aixe Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Au cœur d’un cadre naturel préservé, la course nature organisée par St Vic en Chemin invite les amateurs de sport et de plein air à vivre un moment aussi dynamique que convivial. Pensée pour allier effort, plaisir et découverte, cette épreuve entraîne les participants sur des chemins, sentiers et paysages verdoyants qui font tout le charme du territoire. Que l’on soit coureur confirmé ou simple amateur en quête de défi personnel, chacun trouve son rythme dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Tout au long du parcours, la nature s’offre comme un véritable terrain de jeu, entre passages boisés, panoramas ouverts et chemins bucoliques. L’événement est aussi une belle occasion de partager un moment festif, porté par l’engagement des bénévoles et l’enthousiasme des participants. .

Base de loisirs 13 Route d’Aixe Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 31 12 79 mariejoelle.rattier@gmail.com

