Grand prix pétanque vétérans Rue Pierre de Coubertin Saint-Victurnien

Grand prix pétanque vétérans

Rue Pierre de Coubertin Boulodrome de Beaumont Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La Petite Boule Victurniaude à Saint-Victurnien vous invite à partager un moment chaleureux et sportif à l’occasion du Grand Prix de Pétanque Vétérans. Dans une ambiance conviviale et détendue, les passionnés de pétanque se retrouvent pour faire rouler les boules, affiner leur précision et surtout profiter du plaisir du jeu entre connaisseurs. Cette compétition, placée sous le signe du fair-play et de la bonne humeur, est l’occasion idéale de se mesurer à d’autres équipes tout en échangeant conseils, anecdotes et sourires. Que vous soyez joueur régulier ou amateur éclairé, ce rendez-vous incontournable met à l’honneur l’esprit d’équipe, la convivialité et la tradition de la pétanque. Une belle journée en perspective, rythmée par les parties, les encouragements et les moments de partage, organisée avec passion par la Petite Boule Victurniaude. .

Rue Pierre de Coubertin Boulodrome de Beaumont Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 74 32 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand prix pétanque vétérans

L’événement Grand prix pétanque vétérans Saint-Victurnien a été mis à jour le 2026-01-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin