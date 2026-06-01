BOL d’AIRS fête ses 20 ans de chansons de la mer et du voyage Hent Kastell Clohars-Fouesnant samedi 20 juin 2026.

Clohars-Fouesnant

BOL d’AIRS fête ses 20 ans de chansons de la mer et du voyage

Hent Kastell Complexe sportif du KASTELL Clohars-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le 20 juin prochain, Bol d’Airs basé à Clohars-Fouesnant fêtera les 20 ans de sa création . Ce groupe de chant de la mer et du voyage composé d’une quarantaine de membres dont 6 musiciens se produit principalement lors des fêtes locales essentiellement estivales et dans les lieux touristiques de la région.

Différentes animations et prestations musicales vous seront proposées à Hent Kastell . Cet événement a été mis sur pied grâce à la participation de nombreuses associations partenaires de Clohars-Fouesnant et l’engagement d’une bonne soixantaine de bénévoles qui assureront accueil, restauration, et animation de stands pour le plus grand plaisir des visiteurs et leurs familles.

Tout au long de l’après-midi

– Animations chants et musiques avec Caboulot, Original Doudelle Jazz Band, Diatonik Bro Lokorns, danseurs bretons

– Diverses animations proposées comme un Espace Game pour grands et petits avec une douzaines d’énigmes à résoudre sur un parcours délimité

– 19 h concert de Bol d’Airs ,

– 21h groupe de chant Les Marins d’Iroise

Groupe fondé en 1992 lors des 1 ères fêtes maritimes de Brest.

La force du répertoire du groupe est la polyphonie qui s’appuie sur 4 pupitres les basses, les barytons et les ténors 1 et 2. Malgré une pléiade de titres dans son répertoire, toutes les chansons interprétées le sont par cœur ce qui permet d’établir une relation plus directe entre le groupe et son public. .

Hent Kastell Complexe sportif du KASTELL Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne +33 6 72 35 52 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BOL d’AIRS fête ses 20 ans de chansons de la mer et du voyage Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN