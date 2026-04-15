BôL – Flamenco et kathak, Théâtre Mandapa, Paris

BôL – Flamenco et kathak Vendredi 24 avril, 20h30 Théâtre Mandapa

Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Bôl est un spectacle en trois parties :

Tout d’abord, L’Alpha et l’Omega, un duo dansé, où se mêlent le Kathak d’Isabelle Anna et le Flamenco de Karine Gonzalez,

puis Ursonate, performance énergique et syncopée de Karine Gonzalez, nommée d’après la sonate de Kurt Schwitters qui l’accompagne,

Et Le Bal des Mots, danse de Kathak contemporaine, création originale d’Isabelle Anna.

Isabelle Anna

Danseuse, chorégraphe, Kathak

Baignée dans les arts du spectacle indien depuis sa naissance, Isabelle Anna se spécialise dans la danse Kathak (Lucknow Gharana) et devient la disciple de Pt. Jaikishan Maharaj, fils de Pt. Birju Maharaj, pendant ses neuf ans en Inde.

Rare soliste française reconnue par le gouvernement indien, elle se partage entre transmission, récitals traditionnels et ses explorations chorégraphiques et contemporaines où elle donne au langage du Kathak une nouvelle dimension hors frontières. Isabelle enseigne également à l’Université Sorbonne Nouvelle (“Introduction au théâtre indien” / atelier de pratique “Le kathak, une danse narrative”).

Karine Gonzalez

Danseuse, chorégraphe, Flamenco

Après une formation en piano, danse classique, littérature espagnole et lettres classiques (hypokhâgne, khâgne, certifiée d’espagnol), Karine Herrou Gonzalez se tourne vers le flamenco, se forme à Séville, à Madrid (Amor de Dios) et à Jerez de la Frontera auprès de Concha Vargas, Manolo Marín, Israel Galván. Antonio Reyes, Manuela Carpio. Elle écrit un mémoire de maîtrise Le Flamenco et les mouvements du Moi, obtient la bourse Lavoisier,

intègre la compagnie madrilène d’Antonio Reyes, se produit en France et à l’étranger avec Shahrokh Moshkin Ghalam (Covent Garden, Gasteig de Munich, USA, Canada…).

Elle danse à l’Olympia, Salle Pleyel, la Philharmonie, au Théâtre du Châtelet et dans plusieurs films et spectacles de Tony Gatlif : Vengo, Indignados, Vertiges, Django Drom. Elle a travaillé avec François René Duchâble, Didier Lockwood, Biréli Lagrène. Dimitris Saroglou, Samuelito, Chantal Perraud, Sébastien Llinares, Emmanuel Rossfelder, José Maya, Emmanuelle Bertrand, Denis Lavant. Elle a créé avec sa Compagnie La Mesure Sorcière Al compás de corazón, Les Amants divins, Azahar, Sevilla-Cádiz, Les Andalousies, Djân.

Son projet A Solas représente un tournant. C’est par un nouveau langage chorégraphique tissé d’intime et d’épure, de silence et de rythme, de quotidien et de rite, de corps percussion et de corps mouvement, de voix parlée et de voix chantée qu’elle aborde les thèmes de la femme, de la danseuse et du temps.

Kaléindans’scop

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/bol-triptyque-de-danse-contemporaine »}, {« type »: « phone », « value »: « 0145899900 »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Bôl est un spectacle en trois parties, entre flamenco et kathak indien danse flamenco

mandapa