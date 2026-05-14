Bold + Push + Schizoid Le Ferrailleur Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 20:00 –

Gratuit : non 15 euros en ligne, 20 euros sur place Tout public

On accueille des légendes du NYHC Straight Edge – Bold s’arrêtent à Nantes pendant leut tournée européenne! Pionners dans la scène Youth Crew depuis la fin des années 80’s, en piochant leur influences avec des groupes comme Bad Brains ou Cro-Mags – un honneur de recevoir cette formation mythique!Le groupe Portugais Push se joint au line up – depuis 2013 la formation de Lisbonne a été un pilier du Hardcore partout en Europe, avec des influences allant de Trapped Under Ice, Back Track vers des classiques du métal comme Obituary ou même Slayer, un mélange de genre piochant dans les classiques du hardcore avec des touches métal « groovy ». Push célèbre aussi la sortie de son dernier album en Janvier 2026 – « Plowing Ahead » – une « session de cardio déguisé en album » selon certains.Au départ projet solo d’Alexis (Raw Justice/Harm Done) influencé par No Tolerance, Boston Strangler et Confront, SCHIZOID est désormais un groupe à part entière et prépare un nouvel EP pour 2026.

Le Ferrailleur Île de Nantes Nantes 44200

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