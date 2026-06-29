Bolero & pluie d’étoiles Compagnie François Mauduit Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains
Bolero & pluie d’étoiles Compagnie François Mauduit Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains jeudi 8 avril 2027.
Andernos-les-Bains
Bolero & pluie d’étoiles Compagnie François Mauduit
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:30:00
fin : 2027-04-08
Date(s) :
2027-04-08
Porté par treize danseurs et solistes de niveau international, ce programme offre un hommage éclatant à la danse classique et néo classique.
Après le mythique Boléro de Ravel, mis en scène par François Mauduit, ancien soliste de Maurice Béjart, Pluie d’Étoiles célèbre les grands pas classiques issus du répertoire avec virtuosité, précision et élégance.
Pour compléter cette soirée, le chorégraphe propose plusieurs de ses créations néoclassiques où se mêlent modernité, musicalité et expressivité.
Notre avis Un ballet hybride mélangeant œuvres classiques et modernes porté par des danseurs tous aussi talentueux les uns que les autres .
Durée 2h avec entracte Tout public dès 8 ans. .
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Bolero & pluie d’étoiles Compagnie François Mauduit
L’événement Bolero & pluie d’étoiles Compagnie François Mauduit Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Andernos-les-Bains
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