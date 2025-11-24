Bon cadeau Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt
Bon cadeau aux Ecuries du Dropt
Offrez un bon cadeau pour une balade, un cours d’initiation ou de perfectionnment, seul ou en groupe.
Pour vos proches ou pour vos collègues
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-24T09:00:00.000+01:00
Fin : 2026-08-31T20:00:00.000+02:00
1
0617790504 https://lesecuriesdudropt.fr lesecuriesdudropt001@gmail.com
Les Écuries du Dropt 683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne