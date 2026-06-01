Concours de pétanque à Saint-Pierre-sur-Dropt Place de la Mairie Saint-Pierre-sur-Dropt dimanche 21 juin 2026.

Saint-Pierre-sur-Dropt

Concours de pétanque à Saint-Pierre-sur-Dropt

Place de la Mairie 35 Route du Bourg Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Boule Saint-Pierroise vous invite à son concours de pétanque en doublettes, ouvert à tous. Venez partager un moment sportif et convivial sur la place de la Mairie à Saint-Pierre-sur-Dropt. Inscription 10 € par équipe. Jet du but à 14 h. Buvette et restauration légère sur place.

La Boule Saint-Pierroise vous invite à son concours de pétanque en doublettes, ouvert à tous. Venez partager un moment sportif et convivial sur la place de la Mairie à Saint-Pierre-sur-Dropt. Inscription 10 € par équipe. Jet du but à 14 h. Buvette et restauration légère sur place pour accompagner cette journée placée sous le signe de la bonne humeur. .

Place de la Mairie 35 Route du Bourg Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine laboulestpierroise47@gmail.com

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English : Concours de pétanque à Saint-Pierre-sur-Dropt

The Boule Saint-Pierroise invites you to its petanque double-handed competition, open to all. Come and share a sporting and convivial moment on the Place de la Mairie in Saint-Pierre-sur-Dropt. Registration: 10? per team. Goal thrown at 2pm. Refreshment bar and light refreshments on site.

L’événement Concours de pétanque à Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays de Duras CDT47